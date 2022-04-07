Minik ellerin hazırladığı yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van Başkale'de Çocuk Akademisi'nde eğitim gören 5-6 yaş grubu Bilginler Sınıfı öğrencileri aldıkları malzemelerden minik elleriyle oluşturdukları Ramazan kolileri ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Başkale Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Başkale Çocuk Akademisi'nde okul öncesi eğitim gören 5-6 yaş grubu Bilginler Sınıfı öğrencileri tarafından "Hoşgeldin Ramazan" temalı etkinlik düzenlendi. Okul öncesi öğretmeni Zeynep Kahraman Budak tarafından öğrencilerde Ramazan bilinci oluşturmak ve yardımlaşma kavramını öğretmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolisi hazırladı.

Minik öğrencilerin aldıkları temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolileri, Başkale Çocuk Akademisi öğreticileri tarafından önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Başkale Belediyesi ekiplerine teslim etti.

Belediye ekipleri, miniklerin hazırladığı kolileri ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine ulaştırdı

Çocuklara Ramazan ayının maneviyatını anlatmak için bu tür etkinlikler yaptıklarını belirten okul öncesi öğretmeni Zeynep Kahraman Budak, "Ramazan ayındayız. Bu ayın önemine uygun etkinlikler yapıyoruz. Ramazanın bereket olduğunu paylaşmak olduğunu bir koli hazırlayarak anlattık. Velilerimiz de bizi bu konuda destekledi. Çocuklarımızın kumbaralarında biriktirdikleri paralarla her biri ayrı bir malzeme getirdi. 2 adet yardım kolisi oluşturduk. Kolileri önceden belirlediğimiz ailelere ulaştırılmak üzere belediye ekiplerimize teslim ettik. Koliler ihtiyaç sahibi ailelere verildi. Minik öğrencilerime velilerimize ve belediye ekiplerine teşekkür ederiz" diye konuştu. - VAN