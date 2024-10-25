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Minik eller Çaycuma'da üretti

Minik eller Çaycuma'da üretti
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Minik Eller Üretiyor' projesi kapsamında İlçe Kaymakamı Adem Kaya ve kurum amirerinin katılımıyla ilçeye bağlı Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu'nda etkinlikler yapıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'Minik Eller Üretiyor' projesi kapsamında İlçe Kaymakamı Adem Kaya ve kurum amirerinin katılımıyla ilçeye bağlı Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu'nda etkinlikler yapıldı.

Proje kapsamında düzenlenen fide ve tohum dikme etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Kaya, doğa sevgisi ve tarım bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte öğrencilere hitap eden Kaymakam Adem Kaya, çocukların doğayla iç içe büyümesinin, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının ve üretim kültürünü öğrenmelerinin geleceğe yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Kaya, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, hem doğayı sevmeleri hem de üretim kültürünü öğrenmeleri bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Çevre bilincini aşılayan her projeye destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, öğretmenleri ve kurum amirleriyle birlikte okul serasında fide ve tohum dikimi gerçekleştirdi. Proje ile öğrencilerin doğa sevgisiyle yetişmesi ve sürdürülebilir tarım bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması hedefleniyor.

Kaymakam Kaya, projenin, çocukların doğa ile bütünleşmesine katkı sağladığını ve çevreyi koruma bilinci kazandırdığını ifade ederek, bu tür projelerin devam edeceğini belirtti. "Minik Eller Üretiyor" projesi ile çocukların çevreye duyarlılıkları ve üretkenlikleri daha da artırılacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emrah Kartal Adem Kaya zonguldak Çaycuma Çevre Yerel Tarım

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