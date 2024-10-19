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Minik Deniz Ata'nın Kapak Toplama Kampanyası Takdir Topladı

Minik Deniz Ata'nın Kapak Toplama Kampanyası Takdir Topladı
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7 yaşındaki öğrenci Deniz Ata Yıkılmaz, Tekerlekli Sandalye İçin Kapak kampanyasında topladığı binlerce kapağı engelli vatandaşlara umut olmak amacıyla teslim etti. Kampanya, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği işbirliğiyle sürdürülüyor.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Kayseri Şubesi, engelle vatandaşlara omuz verebilmek adına çalışmalarını sürdürürken minik öğrenci Deniz Ata'nın yürekleri ısıtan gayreti takdir topladı.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Kayseri Şubesi ve Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) işbirliği ile düzenlenen Tekerlekli Sandalye İçin Kapak kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Deniz Ata Yıkılmaz, topladığı binlerce kapağı KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu'na teslim etti. Ailesi ile birlikte toplandığı binlerce kapağı engelli vatandaşlara çare olmasını isteyen ve herkesi kapak toplamaya davet eden Deniz Ata Yıkılmaz, "İnşallah herkes sağlıklı olur. Kapak ile birilerine umut olmak istiyorum. Herkesi kapak toplamaya davet ediyorum. Hem çevreyi temiz tutarız hem de birilerine çare olabiliriz" dedi.

KİGDER başkanı Sema Karaoğlu da, minik öğrenciyi kitap ve kalem ile ödüllendirirken yaptığı bu davranışın herkese örnek olması gerektiğini ifade etti. Başkan Karaoğlu, "Umarım bu örnek davranış çığ gibi büyür. Elimizden geldiğince engelli vatandaşlarımıza kol kanat germek adına tüm vatandaşlarımızı kapak toplamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Karaoğlu, sadece mavi kapak değil, her renkteki her türdeki plastik kapağın kampanya çerçevesinde toplanabileceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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