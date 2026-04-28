Minik çobanlar Lapseki'de kıyasıya yarışacak

Çanakkale'de Lapseki Kaymakamlığı, 'Boğazın Minik Çobanları' projesini duyurdu. 6-12 yaş arası çocuklar, kendi yetiştirdikleri veya bakımını üstlendikleri kuzu ve oğlaklarla sürece dahil olacak ve jüri karşısına çıkacak.

Lapseki Kaymakamlığı, kırsal yaşam kültürünü canlandırmak ve çocukları üretimin merkezine almak amacıyla mayıs ayında gerçekleştireceği 'Boğazın Minik Çobanları' projesini duyurdu. Hayvancılık kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen proje, yalnızca bir yarışma değil; kapsamlı bir kültür aktarımı ve bilinç inşası olarak öne çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek' yaklaşımı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Köklerden Gelen Miras: Aile' vizyonundan ilham alan proje, kırsaldan kente göç ve geleneksel mesleklerin terk edilmesi gibi önemli sorunlara somut bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Türkiye'de bir ilki temsil eden bu yarışmada, klasik değerlendirmelerin aksine sadece hayvanların kalitesi değil; çocukların gelişimleri, hayvanlarıyla kurdukları bağ ve bu süreçteki rolleri de bütüncül bir şekilde puanlanıyor. Proje çerçevesinde 6-12 yaş arası çocuklar, kendi yetiştirdikleri veya bakımını üstlendikleri kuzu ve oğlaklarla sürece dahil olacaklar. Temel hedef, çocukları dijital ekranlardan uzaklaştırıp atalarından miras kalan kadim toprak kültürüyle bizzat tanıştırmak ve hayvancılığı prestijli bir 'aile mirası' olarak konumlandırmak. Oluşturulan yenilikçi değerlendirme sisteminde yalnızca hayvanın fiziksel özelliklerine değil, çocuğun emeğine ve bilgisine de odaklanılıyor. Çocuklar, hayvanla kurdukları bağ ve günlük bakım süreçlerindeki sorumlulukları üzerinden çok yönlü bir jüri tarafından değerlendirilecek. Jüride veteriner hekimler, iletişim uzmanları ve eğitimciler yer alacak.

Minik çobanların emeğine anlamlı ödüller

Yarışma sürecinde gösterdikleri çaba ve hayvanlarıyla kurdukları bağ ile jüri değerlendirmesinde dereceye giren çocukları teşvik etmek amacıyla çeşitli ödüller verilecek. Etkinlik sonunda; 1'inci bisiklet, scooter ve 50 bin TL, 2'nci bisiklet ve 30 bin TL, 3'üncü ise bisiklet ve 20 bin TL ödülün sahibi olacak.

Proje hakkında konuşan Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, "Çanakkale Lapseki ilçemizde, ilçe kaymakamlığımızca 'Boğazın Minik Çobanları' yarışması düzenliyoruz. Yarışmamız festival havasında olacak. 2026 yılını Birleşmiş Milletler'in 'Çobancılık ve Mera Hayvanları Yılı' ilan etmesi, Tarım ve Orman Bakanlığımızın 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin varlığı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Köklerden Gelen Miras Aile' projeleri, bizlerin bu projeyi yapmasında etkili olmuştur" dedi.

Projede çocukları kökleriyle buluşturmak istediklerini vurgulayan Kaymakam Ekinci, "Bu projeyi yapmaktaki amaçlarımız; çocuklarımızı kökleriyle buluşturmak, aile mesleklerinin değerini anlatmak ve aşılamak, hayvan üretimini geleceğe taşımak, geleneksel mesleklerimizi yaşatmak ve her şeyden önemlisi çocuklarımıza dijital dünyanın dışında daha güzel bir hayatın var olduğunu anlatabilmek, çobanlık mesleğinin ne kadar kıymetli olduğunu hem çocuklarımıza hem de tüm vatandaşlarımıza anlatmak gayesiyle yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Cafer Ekinci sözlerine şöyle devam etti: "6-12 yaş arası çocuklarımız kuzu ve oğlağını alacak yarışmaya gelecek. Çocuklarımızın özellikle bu hayvanların bakımında görev alması gerekiyor. Yarışmada jüri üyeleri hayvanın kalitesinin yanında çocuğun hayvanla kurduğu ilişki ve çocuğun hayvancılıkla ilgili bilgileri sınayacak. Çocuğun kendini nasıl ifade ettiğine bakacak buna göre puanlama yapacak." - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı