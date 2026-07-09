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Türkeli'de 6 yaşındaki Asel'den anlamlı bağış

Türkeli'de 6 yaşındaki Asel'den anlamlı bağış
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Sinop'un Türkeli ilçesinde 6 yaşındaki Asel Demircan, uzattığı saçlarını 'Saçım Saçın Olsun' projesi kapsamında kanser hastalarına bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Asel Demircan, örnek bir davranış sergileyerek kanser tedavisi gören hastalara umut oldu. Minik Asel, uzun süredir uzattığı saçlarını, Kanserle Savaşanlar Derneği tarafından yürütülen "Saçım Saçın Olsun" projesi kapsamında bağışladı.

Kanser tedavisi nedeniyle saçlarını kaybeden hastalara destek olmayı amaçlayan proje için saçlarını bağışlayan Asel Demircan'ın bu anlamlı davranışı, takdir topladı.

Asel'in ailesi, bu örnek davranışın başka çocuklara ve ailelere de ilham olmasını istediklerini belirterek, "Kızımız saçlarını kanser hastalarına destek olmak amacıyla 'Saçım Saçın Olsun' projesi kapsamında Kanserle Savaşanlar Derneği'ne gönderdi. Umut paylaştıkça çoğalır. Asel gibi başka çocuklar da bunu görüp destek olmak ister diye düşündük. Bu örnek davranışın paylaşılmasını istedik" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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