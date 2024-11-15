Minik Alparslan'dan Hayırseverlik Örneği

Efeler Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 1. Sınıf öğrencisi Alparslan Can, biriktirdiği harçlıklarını yapımı devam eden Aydın Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu inşaatına bağışladı.

Minik Alparslan kumbarasındaki harçlıklarını Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'e teslim etti. "Minik evladımız, daha önce de kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Kur'an kursu inşaatımıza bağışlamıştı. Bugün yine bu anlamlı bağışı yaparak örnek bir davranış sergiledi" diyen İl Müftüsü Güneş, Minik Alparslanımız, sadece kumbarasındaki harçlıklarıyla değil, kalbinde taşıdığı hayırseverlik duygusuyla da büyüklere örnek olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Aydın Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an kursumuzun kaba inşaatında sona geliyoruz diyen Güneş, "Binlerce hafızımızın yetişeceği Kur'an kursu inşaatımıza destek veren bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Kursumuzun bir an önce faaliyete geçmesi için Aydınlı hemşerilerimizin katkılarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN