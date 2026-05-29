Şeytanı taşladılar, haccı tamamladılar

Müzdelife vakfesinden yürüyerek Cemarat şeytan taşlama bölgesine bayram sabahı inen hacı adayları, bayramın ikinci ve üçüncü günü de 3 şeytana 7'şer taş atmayı sürdürdü. Bu arada haccın 3. Farzı olan ziyaret tavafı ve sayını da eda eden müslümanlar, artık hacı unvanını aldı.

Hazreti İsmail aleyhisselam'ın babası İbrahim Aleyhisselam tarafından kurban edilmeye götürüldüğü Mina bölgesinde binlerce yıl önce cereyan eden şeytanı kovalamak için gösterdiği tepkiyi ifade eden şeytan taşlama vacibi, hac menasikleri arasında en hareketli ve hacıların neşeli olarak yerine getirdikleri bir vacib olarak yerine getiriliyor. "Bismallahi Allahü Ekber, rağmen lişşeytani ve hizbihi" diyerek küçük, orta ve büyük şeytana 7'şer taş atmayı bayram günlerinde sürdüren hacılar, taşları attıktan sonra Kabe'ye koşarak ziyaret tavafını ve say'ını eda ederek hacı unvanını aldı. Şeytana taş atmaya gelenlerin ilginç hareketleri, farklı taş atma şekilleri ise Cemerat'tan ilginç kareler olarak gündeme yansıdı.

Bu arada Harem-i Şeriften şeytan taşlamanın olduğu cemerat bölgesine 3 kilometrelik güzergah için bayram boyunca toplu taşıma ile servis veren Hac Bakanlığı ulaşım hizmetlerinde tam not aldı. Mekke-i Mükerreme trafiği ise bayram boyunca çok yoğun olurken, şehir içinde bir yere gitmek ancak yürüyerek mümkün oldu.

Ayrıca şehir içerisindeki sıkı polis noktaları da trafiğin yavaş çalışmasına sebep oldu. - MEKKE'İ MÜKERREME

