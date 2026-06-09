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Düzce Mimarlar Odasında görev dağılımı yapıldı

Düzce Mimarlar Odasında görev dağılımı yapıldı
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TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Düzce Temsilciliği'nin genel kurulunda yeni yönetim belirlendi. Başkanlığa İrfan Dursun seçilirken, yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

DÜZCE(İHA) – TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Düzce Temsilciliği'nin yapılan genel kurulunun ardından seçilen yönetim görev dağılımını yaptı. Mimar İrfan Dursun Düzce Başkanı oldu.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Düzce Temsilciliği'nin genel kurul ve seçim toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Temsilciliğin ilk seçim süreci olma niteliği taşıyan genel kurulun ardından seçilen yönetim kurulu bir araya gelerek görev dağılımını yaptı.

Yapılan görev dağılımında Başkan İrfan Dursun, Sekreter Ömer Kalkan, Sayman Emrullah Çabuk, Can Demir ve Dilek Doğan Baskan yönetim kurulu üyesi oldu.

Başkan İrfan Dursun, bu süreçle birlikte Düzce'de mimarlık kültürünün gelişmesine, meslektaşlar arasındaki dayanışmanın güçlenmesine ve kent gündemine ilişkin mesleki katkıların sunulmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi hedeflediklerini belirterek "Temsilciliğimizin meslektaşlarımız ve kentimiz adına hayırlı olmasını diler; genel kurul ve seçim sürecine katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ederiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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