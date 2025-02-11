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Milliyetçi Hareket Partisi Eski Üyesi Atalay Özbek Vefat Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Eski Üyesi Atalay Özbek Vefat Etti
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Milliyetçi Hareket Partisi Oltu İlçe Yönetim Kurulu üyesi Atalay Özbek, tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Özbek'in cenaze törenine çok sayıda siyasetçi ve seveni katıldı. Vefatı MHP camiasında derin üzüntü yarattı.

Milliyetçi Hareket Partisi eski Oltu ilçe yönetim kurulu üyesi Atalay Özbek vefat etti.

Oltu, Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Oltu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Atalay Özbek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşında vefat eden Özbek, uzun yıllar Oltu'da aktif siyaset yaptı.

Evli ve iki çocuk babası olan Atalay Özbek, tedavi sürecinde dün hayatını kaybetti. Özbek'in vefat haberini alan sevenleri ve siyasetçiler, cenaze törenine katılarak son görevlerini yerine getirdi.

Cenazeye, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam ve çok sayıda siyasetçi ile sevenleri katıldı.

Özbek'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, dualar eşliğinde Cankurtaran Mezarlığı'na defnedildi.

Atalay Özbek'in vefatı, Oltu'da ve MHP camiasında derin üzüntüyle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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