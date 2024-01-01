Milli Savunma Bakanlığı, Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nde ileri teknoloji içeren tatbikat görüntülerini paylaştı

SAMSUN (İHA) – Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Samsun'daki Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nde ileri teknoloji içeren tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nde eğitim alan personelin tatbikat görüntülerini paylaştı. Görüntülerde ileri teknoloji içeren simülasyon merkezinde çatışma sonrası yaralanan askere tıbbi müdahale yapılması ve lojistiğinin sağlandığı görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızın Sıhhiye Simülasyon Merkezi'nde savaşta ve barışta personelin sağlık hizmetlerini planlamak, tanı koymak ve tedavi etmekle yükümlü 'sıhhiye' sınıfı personel yetiştirmek üzere eğitimler veriliyor. Geçmişten günümüze Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü tüm harekatlarda meydana gelmiş yaralanma vakaları incelenerek hazırlanan senaryolar, simülasyon ortamında uygulanıyor. Böylece personelimizin muhtemel bir muharebe ortamında sınırlı imkanlarla neler yapabileceğini öğrenmesini ve ihtiyaç dahilinde yaralılarımıza cankurtaran olmasını amaçlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu görüntüleri, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala da kendi sosyal medya hesabından paylaştı. - SAMSUN