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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Uzay Komutanlığı ataması

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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atandığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzay alanındaki etkinlik ve caydırıcılığının artırıldığı ve Uzay Komutanlığı'nın teşkil faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, siber ve uzay alanındaki etkinlik ve caydırıcılığının her geçen gün daha da artırıldığı ve Hava Kuvvetlerinin bünyesinde kurulan Uzay Komutanlığı'nın teşkil faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi. Ayrıca Milli Uzay Programı kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın '2024 Yılı Genel Atamaları' ile Uzay Komutanlığı emrine atandığı bilgisi paylaşıldı.

İlk İHA duyurdu

Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan Uzay Komutanlığı ile uzay çalışmalarına uyum sağlamak ve Türkiye'nin sivil uzay makamları ile askeri uzay faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması hedeflendi. Gözetleme ve keşif gibi fonksiyonların ötesinde, uzayda askeri alanlarda da faaliyet gösterecek olan Uzay Komutanlığı, ilk olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haber çalışmasıyla duyurulmuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Alper Gezeravcı Politika Güncel Yerel Albay Pilot

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