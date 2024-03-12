Milli Savunma Bakanlığı, Iraklı yetkililerle sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyinde icra ettiğimiz harekatlar, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak- Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü" ifadelerine yer verildi. - ANKARA