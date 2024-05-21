Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son'u Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vietnam Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Pham Truong Son ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.
Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı. - ANKARA