Milli Savunma Bakanı Güler, İranlı Bakanla Törende Bir Araya Geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade'yi askeri törenle karşıladı ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Her iki Bakan, karşılama töreninin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel