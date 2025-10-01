Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, İranlı Bakanla Törende Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, İranlı Bakanla Törende Bir Araya Geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret için Ankara'da bulunan İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade'yi askeri törenle karşıladı ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade'yi Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Her iki Bakan, karşılama töreninin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
