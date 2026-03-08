Haberler

Milli Muharip Uçak KAAN'da kadın mühendislerin emeği gökyüzüne taşındı

Güncelleme:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açıklanan projede, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak KAAN kapsamında bir komponentin tüm üretim aşamaları kadın mühendis ve teknisyenler tarafından yönetildi. Bu çalışma, Türk kadınının savunma sanayiindeki artan rolü ve liderliğini simgeliyor.

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak KAAN kapsamında üretilen bir komponent, konsept tasarımdan montaja kadar tüm aşamalarda kadın çalışanların emeğiyle hayata geçirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hazırlanan özel çalışmada bir komponentin tasarım, imalat, kalite kontrol, yüzey işlemleri, montaj hazırlığı ve nihai entegrasyon süreçleri tamamen kadın mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldü.

Ortaya çıkan komponent başarıyla KAAN-1 üzerine entegre edilerek gökyüzüne uzanan yolculuğundaki yerini aldı.

Üretimden entegrasyona: Tüm süreç kadınlara emanet

Savunma ve havacılık sanayiinde yüksek hassasiyet, kalite disiplini ve mühendislik mükemmeliyeti gerektiren üretim süreçleri bu özel çalışmada tamamen kadın profesyoneller tarafından yönetildi.

Proje kapsamında komponentin program faaliyetleri, tasarım çalışmaları, üretim planlaması, imalat operasyonları, tolerans ve kalite kontrolleri, nihai montaj ve entegrasyon hazırlıkları kadın çalışanların sorumluluğunda gerçekleştirildi. Bu çalışma, yalnızca bir üretim başarısını değil aynı zamanda Türk kadınının savunma sanayiindeki artan rolünü, teknik yetkinliğini ve liderliğini sembolize etmektedir.

Gökyüzüne yükselen bir mesaj

Yüksek teknolojiye dayalı projelerde kadın istihdamının artırılması, sürdürülebilirlik, inovasyon kapasitesi ve kurumsal dönüşüm açısından stratejik önem taşımaktadır. Milli Muharip Uçak KAAN projesinde görev alan kadın mühendisler ve teknisyenler, yalnızca bir parçayı üretmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'nin havacılık vizyonuna da güçlü bir imza attı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
