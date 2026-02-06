'Kanlıbahçe' filminin ilk gösterimi ADÜ'de gerçekleştirildi

Milli Mücadele döneminde 1919 yılının acılarını, umudunu ve sessiz çığlığını konu alan "Kanlıbahçe" adlı filmin ilk gösterimi, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gösterime; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Salan ve Prof. Dr. Cengiz Özarslan'ın yanı sıra kurum il müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan program kapsamında gerçekleştirilen film gösterimi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Filmde rol alan çocuk oyuncuların gösterim sonrası sergilediği canlı performans ise salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Program, Rektör Prof. Dr. Bülent Kent ve protokol üyeleri tarafından filme katkı sunanlara plaket ve hediye takdim edilmesi ile devam etti. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Osman Emre'nin üstlendiği film, Milli Mücadele döneminin izlerini ve bu dönemin toplumsal hafızada bıraktığı derin etkileri sinema diliyle izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor. - AYDIN