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MİT Başkanı Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleriyle görüşecek

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşecek. Kalın ile ABD'li Temsilciler Meclisi üyelerinin görüşmesinde terörle mücadele, Ukrayna ve Gazze'de devam eden savaş hali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'taki ABD ziyareti konuşulacak.

ABD'NİN SURİYE'DE YPG'YE SAĞLADIĞI DESTEK DE GÖRÜŞÜLECEK

Dün Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamasında Türkiye'ye gelecek ABD'li heyetin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edileceği görüşmede F-16'ların tedariki ile ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı desteğin ele alınacağı belirtilmişti.

Bakanlık kaynakları, ABD'li heyetin Ankara'da TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'la da sabah saatlerinde bir görüşme yapacağını ifade etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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