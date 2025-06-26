Milli Eğitimden Otizm Farkındalık Eğitimi

Milli Eğitimden Otizm Farkındalık Eğitimi
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Erzurum'da düzenlenen 'Happy City' projesi kapsamında, okul öncesi öğretmenlerine yönelik otizm farkındalık eğitimi verildi. Eğitimin amacı, öğretmenlerin çocukların gelişimsel farklılıklarını anlama ve sınıf içindeki yaklaşımlarını güçlendirmeye yardımcı olmaktı.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen, Milli Eğitim Müdürlüğünün de proje ortağı olduğu "Happy City" projesi kapsamında Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki resmi ve özel okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerine yönelik "Otizm Farkındalık Eğitimi" düzenlendi.

Palandöken Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, Uzm. Dr. Özgür Esmeray, idareci ve öğretmenler katılım sağladı.

Öğretmenlerin, çocukların gelişimsel farklılıklarını daha iyi anlayabilmesi ve sınıf içi yaklaşımlarını bu doğrultuda güçlendirebilmeleri amacıyla hazırlanan programda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Özgür Esmeray tarafından "otizmin tanımı, evreleri, tanılama yöntemleri, problemli davranışlar ve baş etme yöntemleri" gibi konularda sunum eşliğinde detaylıca verildi.

Toplumda otizm farkındalığını artırma ve bireylerin yaşam kalitesine katkıda bulunma amacı taşıyan bu anlamlı etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Seminere iştirak eden öğretmenler katılım belgesi almaya hak kazandılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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