Doğa Koleji'nde Eğitim Süreçleri Devam Edecek
Milli Eğitim Bakanlığı, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devam edeceğini açıkladı. Bakanlık, öğrenci ve velilere güven vererek eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü vurguladı.
