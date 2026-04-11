Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 2002'den bu yana 850 bine yakın öğretmen ataması yaptık"

Uluslararası Vuslat Platformu tarafından Şişli'de bir inşaat şirketinin konferans salonunda 'Ufuktaki Yeni Türkiye İstanbul Buluşmaları' programı düzenlendi. Programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, bazı STK temsilcileriyle birlikte çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılara burada bir konuşma yapan Bakan Tekin, "Sayın Bülent Ecevit bir proje başlatıyor. 'Cumhuriyet'in 100. Yılına mektuplar'. Cumhuriyetinin 100. Yılı yaklaşıyor. Herkes kendi pozisyonuna göre Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl bir Türkiye hayal ediyorsa onu resmetsin. Mektuba yazsın. PTT'de bunları saklasın. 29 Ekim 2023'de de muhataplarına versin. 2023 yılının 29 Ekim'inde eğitimle ilgili yazılan mektupları PTT bana teslim etti. 2001 ve 2002 yılında Türkiye'nin eğitim öğretimde bulunduğu noktayla ilgili yapılan eleştiriler söylenen sözler çabuk unuttuğumuz için hatırlatmak istiyorum. Mesela bir öğretmenimiz mektup yazmış. Cumhuriyet'in 100. yılında Milli Eğitim Bakanı'na. Diyor ki inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında okullarımızda 45- 50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim. Ne demek bu? Yani öğretmenimiz kaç kişilik sınıfta ders anlatıyorsa artık öğretmenimiz. Bir başka öğretmenimiz diyor ki inşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında çocuklarımız, tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için okul dışına çıkmazlar. Okulun içerisinde yani içinde tuvaletlerin olduğu bir okulumuz olur. veya diyor ki mesela inşallah Cumhuriyet'in 100. yılında koridorlarında farelerin cirit atmadığı bir okulda öğretmenlik yapabilirim diyor" açıklamalarında bulundu.

Bakan Yusuf Tekin 2002 yılından bugüne eğitimde yapılan eğitim yatırımlarına dikkat çekerek, "350 bin civarında dersliğimiz varmış, sınıfımız varmış. Bunların yaklaşık kabaca bugün yok. Yani 2002'den önceki sınıflarınızın dersliklerimizin yarısı deprem kullanım ömrünü tamamlaması ve benzeri sebeplerle şu anda yok. Yani 2002'den önce yaklaşık 150 bin civarında sınıfımız var. Peki şu an Türkiye'de kaç derslik var? Kaç sınıfımız var? 750 bin. Yani 2002'den önce 150 bin dersliğimiz elimizde. O gün 350 bin derslik sınıfımız varken bugün 750 bin derslik yapmışız. Bu bizi nereye taşınmış? Bu işte bizi öğretmenimizin şikayet ettiği 45 -50 kişilik sınıflarda inşallah ders anlatabilirim dediği Türkiye'ye çok daha ileri bir noktaya taşımız durumdayız. Şuan derslik başına yani bir sınıfta sınıf başına düşen öğrenci sayısı kademeler arasında 20'li rakamlarda. Aynı şey öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla yaklaşık 850 bine yakın öğretmen ataması yaptık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibari ile de 14-15'li rakamlara ulaştık. Bu rakamlar uluslararası göstergelerin üstünde" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı