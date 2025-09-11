Halk Ozanı Çoban Dolandırıldı: 600 Bin Lira Kaptırdı

Bayburt'ta Aşık Süphani mahlasıyla tanınan, vatan, millet ve şehitler için kahramanlık şiirleri yazan halk ozanı Ali Sırrı Çoban, kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düştü. Dolandırıcının milli ve manevi duygularını istismar ettiğini belirten Çoban, 600 bin lirasını sahte komisere kaptırdığını söyledi. Çoban, "Ben kapıldım, siz kapılmayın" ifadelerini kullanarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Dolandırıcıların oyunu, Çoban'ın hastanede bulunduğu sırada aldığı bir telefonla başladı. Kendisini 'Atakan komiser' olarak tanıtan dolandırıcı, "Savcımız bıçaklandı, katillerini yakaladık. Şu an hesabından para çekiyorlar, bu adamları yakalamamız için hesabındaki parayı bize göndereceksin" diyerek, Çoban'dan para istedi.

Savcının vurulduğu yalanı karşısında duygularına yenilen Çoban, vatanına olan sevgisi nedeniyle söylenenlere inandığını kaydederek, "Konu vatanımızdı, savcımızdı. Söylediklerine inandım, uyuştum" şeklinde konuştu.

"Altın bozdurdum, para gönderdim"

Dolandırıcının Çoban'ı ikna etmek için kullandığı yöntemler, akıl almaz boyutlara ulaştı. Aile bireylerinin kişisel bilgilerinin kendisiyle paylaşıldığını ve buna kandığını aktaran Çoban, "Öyle bir çetenin eline düştüm ki adamlar benim nüfus cüzdanımın üstüne başka bir fotoğraf koyarak beni kandırdılar. Benim beş tane çocuğumun ve on tane torunumun adlarını saydılar. İşte beni bunlar yanılttı" dedi. Öte yandan Çoban, dolandırıcıların verdiği IBAN ve T.C. kimlik numaraları karşısında güven kazandıklarını, bu yollarla kendisinin ikna edildiğini vurguladı. Telefonunu kapattırmayan ve emniyete gitmesini engelleyen dolandırıcının yönlendirmesiyle hareket eden Çoban, kendi elleriyle 280 bin lirayı bankadan çekip, verilen hesaba yatırdı. Çoban'ı telefonda oyalayan sözde komiser, o esnada Çoban'ın hesabından 300 bin lira kredi de çektirdi. Savcının katillerinin bulunması için kendince mücadele verdiğini düşünen Çoban, bir de kuyumcuda Cumhuriyet altını bozdurarak, yine dolandırıcıların hesabına gönderdi. Toplamda 600 bin lirasını kaybeden halk ozanı, emniyete de gitmesinin engellendiğini belirterek, "Beni etkilediler. 'Ben Atakan komiserim. Ne olur bize yardımcı ol. Bu adamların yakalanması için yardımcı olma' dedi. Emniyete geleyim dedim, 'Emniyette kimse kimseyi görmüyor, soruşturmayı gizli yürütüyoruz' diyerek engellediler. Savcıma o kadar üzüldüm ki ağlaya ağlaya merdivenlerden indim, ne istedilerse yolladım. Üstüme bir de kredi çekmişler toplamda 600 bin liram gitti" diye konuştu.

"Borçluydum, kafam dalgındı"

Düğün borçları olduğunu, bu yüzden kafasının dalgın olduğunu dile getiren halk ozanı Çoban, duygularıyla oynandığını söyleyerek, "Düğün yapmıştım, borçluydum, kafam dalgındı. Konu vatanımız, savcımız olunca uyuştum. Kendi yağında kavrulan bir insanım. Oğlumu evlendirmiştim, düğün borçlarım vardı, onun etkisiyle ne olduğunu anlayamadım" şeklinde konuştu.

"Kanun terazidir, adalet tecelli edecek"

Tüm bu olaylara rağmen devlete, kanunlara sonuna kadar güvendiğini vurgulayan Çoban, "Kanun terazidir, her şahı tartar. Dağları devirir, yerleri yırtar. Kimini öldürüp, kimini satar. Bükülmez pazudur kuvveti kanun" sözleriyle adaletin tecelli edeceğine olan inancını dile getirdi. Çoban, "Paramı alanları Allah'a havale ediyorum, devletime havale ediyorum. İnşallah devletim onları yakalar" diyerek, dolandırıcıların bulunmasını temenni etti. Yaşadığı acıyı şiir dizelerine döken Çoban, bir de şu dizeleri okudu: "Bülbülün feryadı, bir nazlı güle. Gül öldü de bülbül duymadı bile. Ömrümde bir kere lokmamı bala batırdım da baykuş kondu başıma."

"Elbet bir dost eli uzanır"

Vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunan Çoban, "Ben kapıldım, lütfen sizler kapılmayın. Devletimizin sözlerine inanın, güvenin. Devamlı uyarılar yapılıyor, anonslar da yapılıyor, kapılmayalım. Ben kapıldım, ne diyeyim. Elbet bir dost eli uzanır" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. - BAYBURT