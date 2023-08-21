Milletvekilleri Öz ve Fırat'tan Vali Çiftçi'ye ziyaret

Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, geçtiğimiz hafta göreve başlayan Vali Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bu gün ayrıca Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Gemici, beraberinde Seyfi Gemici ve Turabi Memiş ile birlikte Vali Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel