Milletvekili Fendoğlu üniversite öğrencileri için sahur yemeği hazırladı - Haberler

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Milletvekili Fendoğlu üniversite öğrencileri için sahur yemeği hazırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Milletvekili Fendoğlu üniversite öğrencileri için sahur yemeği hazırladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, sahurda bir araya geldiği üniversite öğrencileri için kendi elleriyle yemek hazırladı.

MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, sahurda bir araya geldiği üniversite öğrencileri için kendi elleriyle yemek hazırladı.

TBMM oturumları dışında sık sık seçim bölgesi Malatya'ya gelen ve kentteki ziyaretlerini sürdüren Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, üniversite öğrencilerin sahur programına katıldı. Öğrenci evinde gerçekleşen programda Fendoğlu, öğrencilere sahur yemeğini ise kendi hazırladı.

Fendoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Bu gece Sahur'da İl Başkanımız ve Ülkü Ocakları İl Başkanımız ile beraber Üniversite teşkilatımızın yiğit bozkurtlarına misafir olduk. Üniversitenin yiğit bozkurtlarıyla birlikte sahur yapmanın gururunu yaşadık. Misafirperverlikleri için yiğit kardeşlerime teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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