Milletvekili Erdoğan'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın hayatını kaybeden annesi Zeynep Erdoğan, Adıyaman'ın Besni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın hayatını kaybeden annesi Zeynep Erdoğan, Adıyaman'ın Besni ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın vefat eden annesi Zeynep Erdoğan için cenaze töreni düzenlendi. Besni İlçesi'nde Tuğsuz Camii'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Mahmut Çulhadar, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Ali Şahin, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı. Zeynep Erdoğan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Besni ilçe mezarlığındaki aile mezarlığına gözyaşlarıyla defnedildi. (Ayten Işık/İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Erdoğan Zeynep Erdoğan Milletvekili Hisarcık Yerel Güncel Haberler

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