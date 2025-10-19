AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, Muhtarlar Günü'nde Muhtar Arık'ı Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Talas Mevlana Mahallesi Muhtarı Hacer Arık'ı ziyaret etti.

Ziyarette Muhtar Hacer Arık ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Milletvekili Çopuroğlu, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yaptı. Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muhtarlarımız, milletimizle devletimiz arasındaki en güçlü halkadır" sözlerini hatırlatarak, muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki köprü görevini büyük bir özveriyle yürüttüğünü ifade etti.

Milletvekili Çopuroğlu, "Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın temsilcisidir. Yereldeki sorunların çözümünde ve devlet hizmetlerinin vatandaşa ulaşmasında büyük gayret gösteriyorlar. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret, Mevlana Mahalle Muhtarı Hacer Arık'ın öncülüğünde tüm muhtarların gününün kutlanması ve istişare ile sona erdi. - KAYSERİ