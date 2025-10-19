Haberler

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, Muhtarlar Günü'nde Muhtar Arık'ı Ziyaret Etti

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, Muhtarlar Günü'nde Muhtar Arık'ı Ziyaret Etti
Güncelleme:
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Talas Mevlana Mahallesi Muhtarı Hacer Arık'ı ziyaret etti. Çopuroğlu, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemini vurgulayarak, muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki köprü görevini özveriyle yürüttüğünü ifade etti. Ziyaret, muhtarların gününün kutlanması ve istişare ile tamamlandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Talas Mevlana Mahallesi Muhtarı Hacer Arık'ı ziyaret etti.

Ziyarette Muhtar Hacer Arık ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Milletvekili Çopuroğlu, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yaptı. Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muhtarlarımız, milletimizle devletimiz arasındaki en güçlü halkadır" sözlerini hatırlatarak, muhtarların vatandaş ile devlet arasındaki köprü görevini büyük bir özveriyle yürüttüğünü ifade etti.

Milletvekili Çopuroğlu, "Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi, vatandaşlarımızın temsilcisidir. Yereldeki sorunların çözümünde ve devlet hizmetlerinin vatandaşa ulaşmasında büyük gayret gösteriyorlar. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaret, Mevlana Mahalle Muhtarı Hacer Arık'ın öncülüğünde tüm muhtarların gününün kutlanması ve istişare ile sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

'Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

