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Bozgeyik: 15 Temmuz, Türk milletinin demokrasi destanıdır

Bozgeyik: 15 Temmuz, Türk milletinin demokrasi destanıdır
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, FETÖ'nün darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve milletin direnişiyle bertaraf edildiğini vurguladı. Bozgeyik, 15 Temmuz'un milli birlik ruhunun tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek şehitleri rahmetle andı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un Türk milletinin imanıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle yazdığı büyük bir demokrasi destanı olduğunu belirtti.

Bünyamin Bozgeyik, mesajında FETÖ'nün hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü ve kararlı liderliği ile aziz milletin eşsiz direnişi sayesinde bertaraf edildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi milletimiz, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış; tanklara, silahlara ve ihanet odaklarına karşı yalnızca inancı ve vatan sevgisiyle dimdik durmuştur. O gece meydanları vatan nöbetine çeviren aziz milletimiz, 'Türkiye geçilmez!' diyerek yalnızca darbecilere değil, tüm dünyaya da unutulmayacak bir demokrasi dersi vermiştir."

15 Temmuz milli birlik ve beraberlik ruhunun tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Bu kutlu direniş, milletimizin iradesine zincir vurulamayacağının en güçlü göstergesi olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Milletvekili Bozgeyik, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden 251 şehidimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle ihanetler yaşatmasın, devletimizi ve milletimizi daima güçlü ve muhafaza eylesin." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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