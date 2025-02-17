Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale'de Hızır Orucu Programına Katıldı

Çanakkale'de AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Cem Evinde düzenlenen Hızır Orucu Programına katıldı. Cem Evinde vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Gider, Hızır lokmasına ortak oldu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış Çanakkale Cem Evinde düzenlenen Hızır Orucu Programına katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda Milletvekili Gider, canlarla aynı sofraya oturarak Hızır lokmasına ortak oldu.

Hızır'ın bolluğu ve bereketi temsil ettiğine dikkat çeken Milletvekili Gider, "Bugün canlarla aynı sofrayı paylaşmaktan, Hızır Lokmasına ortak olmaktan son derece mutluyuz. Tuttuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri rabbim kabul eylesin. Birlik ve beraberliğimizin, dayanışma ve kardeşliğimizin, en güzel örneği olan bu sofrada bizleri buluşturan Rabbimiz'e şükürler olsun. Misafirperverlikleri ve güzel ev sahiplikleri için tüm canlara şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda sevgili dostum Aşkın Değirmenci'nin kıymetli babası İsmail Değirmenci adına düzenlenen kırk hayrında bulunmak bizim için ayrı bir anlam taşıdı. Merhum İsmail Değirmenci'ye Allah'tan rahmet diliyor, ailesine ve sevenlerine sabır temenni ediyorum" dedi.

İftar programının ardından Alevi Dedesi Nurettin Gedikoğlu, Milletvekili Gider ve İl Başkanı Göktürk'e Cem Vakfı tarafından yayımlanan Alevilik Bilinmelidir Alevilik Kronolojisi ve Teolojisi adlı kitabı hediye etti. - ÇANAKKALE