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Kızılay'a 158. kuruluş yıldönümü kutlaması

Kızılay'a 158. kuruluş yıldönümü kutlaması
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AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Türk Kızılayı'nın 158. kuruluş yıl dönümünde Bartın Şubesi'ni ziyaret ederek, kurumun önemini vurguladı ve yeni binanın hayırlı olmasını diledi.

Türk Kızılay'ın Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Türk Kızılayı 158. kuruluş yıldönümünde de unutmadı.

Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, 158. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türk Kızılayı Bartın Şubesi'ni ziyaret etti. Şube Başkanı Nihat Yalçın ve yönetici tarafından karşılanan Milletvekili Aldatmaz, Türk Kızılay'ın önemine dikkat çekerek, "Yaklaşık 150 yıldır ülkenin herhangi bir yerinde ihtiyaç duyulduğu anda orada olan Türk Kızılayı, çok önemli bir görevi, sorumluluğu üstleniyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın'da da Kızılay çalışanları, gönüllüleri, büyük bir özveri ile sorumluluklarını yerine getiriyor. Biz de 158. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" dedi. Her fırsatta Türk Kızıılayına destek verdiklerini belirten Milletvekili Aldatmaz, Kızılay'ın Millet Bahçesi içerisinde yapılan ve taşındıkları yeni binanın da hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yalçın ise ziyaret nedeniyle Milletvekili Aldatmaz'a teşekkür ederek, "Her türlü doğal afette, Kızılay'ımız önemi hem ülkemizde hem de yardım eli uzattığımız ülkelerde yakından biliniyor. Çok köklü bir kurumuz. Kan ihtiyacından, lojistik ve gıda temini gibi konularda Kızılay'ımız, bu güne kadar olduğu gibi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Bu tür ziyaretler ve destekler bizi daha da motive ediyor" diye konuştu.

Kızılay Başkanı Yalçın ve yöneticiler, Milletvekili Aldatmaz'a yürütülen hizmetlerin hakkında da detaylı bilgiler verdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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