Millet İttifakı Yozgat Milletvekili Adaylarının Ziyaret Ettiği Genç Seçmen : "Bunların Artık Gitmesi Gerek, Desteklerim Sizinle"

SEYFİ ÇELİKKAYA

Millet İttifakı Yozgat milletvekili adayları İYİ Partili Lütfullah Kayalar, CHP'li Ali Keven ve DEVA Partili İsmail Yılmaz Yozgat'ta seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan adaylara, babası ile çalışan genç esnaf Yiğit Erciyas "Bunların artık gitmesi gerek, desteklerim sizinle" dedi.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayları Şefaatli ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlçede babası ile çalışan genç esnaf Yiğit Erciyas, seçim dolayısıyla milletvekilli adayların kendilerini de ziyaret ettiğini hatırlatarak, onlara politikalarını beğenmediğini söylediğini kaydetti.

"MİLLETE ÇADIR SATTILAR, MİLLET ORADA DONARAK ÖLDÜ"

Yiğit Erciyas şunları söyledi:

"Bir sürü milletvekili geldi buraya, adaylar geldi. Bunlara, politikalarımı beğenmediğimi, politikalarının hoşuma gitmediğini, yaptıklarının doğru olmadığını, milletimizin en zor zamanında yanında durmadığını, deprem oldu biliyorsunuz, o zor zamanda milletimize çadır sattılar, millet orada donarak öldü. Biz bu politikaları beğenmiyoruz, desteğimiz ve oyumuz sizden yana. Yanlış anlaşılmasın benim babam sizi desteklediği için değil, benim babamla siyasi olarak bir alakam yok, bana kesinlikle bir baskısı yok, ben kendi fikrimi söylüyorum. Desteğimiz sizinle ailemizde yaklaşık 10 tane oyumuz var, hepsi de size Cumhurbaşkanlığı'nda da Kemal Kılıçdaroğlu'na. Sizin köylere verdiğiniz önem, ben onları araştırdım biliyorum. Bağımsız aday olduğunuz zaman biz sizi desteklemiştik, desteğimiz sizinle, yolunuz açık olsun. Oy vermeme gerekçesi olarak, diyorlar ki; 'PKK, HDP şudur, budur.' Bu millete bağıra bağıra televizyonlarda Kemal Kılıçdaroğlu olsun Meral hanımefendi olsun sürekli söylüyorlar; 'Bizim bir alakamız yok' diye ama tartışmaya girdiğiniz zaman, 'Biz size oy vermeyiz, sizin PKK'nız var, PKK'yla alakanız var' dedikleri zaman, 'Kardeşim bizim onlarla bir alakamız yok, biz Türkiye için çalışıyoruz, biz Yozgat için, biz milletimiz için çalışıyoruz' diyoruz. Gerekçe olarak bize bunu sunuyorlar."

"BUNLARIN ARTIK GİTMESİ GEREK, DESTEKLERİMİZ SİZİNLE"

Milletvekili adayı Kayalar, "Bir tek gerekçeleri bu... Burada da var bu, Sorgun'da da var bu, Saraykent'te de bu, Türkiye genelinde de bu. Başka da söylenen hiçbir şey yok. Bazı şeyleri örtmek istiyorlar. Bir de Hüda-Par var. Hüda-Par bunlardan aday, AKP'nin İstanbul üçüncü bölge 3'üncü sıra adayı. O aday olunca çok güzel" diye konuştu. Genç seçmen de "Biz onları geçtik, bunların artık gitmesi gerek, desteklerim sizinle" diye konuştu.