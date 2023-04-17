Millet İttifakı İzmir İl Başkanlıkları Yurttaşlarla İftarda Buluştu

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin İzmir İl Başkanlıkları, düzenledikleri iftar programı ile yurttaşlarla bir araya geldi.

KERİM UĞUR

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin İzmir İl Başkanlıkları, düzenledikleri iftar programı ile yurttaşlarla bir araya geldi.

Milletİttifakı'nı oluşturan CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin İzmir il başkanlıkları, Konak Meydanı'nda düzenledikleri ortak iftar programı ile binlerce yurttaşla birlikte oruç açtı.

İftara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili adayı Yüksel Taşkın, CHP İzmir milletvekili adayları, partililer ve STK temsilcileri de katıldı.

İl Başkanlarının yaptığı kısa selamlama konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer söz aldı.

SOYER: EL ELE, OMUZ OMUZAYIZ

Yurttaşların Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "O kadar güzel görünüyorsunuz ki... Bu mübarek Kadir Gecesi akşamında ailemizin büyüdüğünü görmekten, el ele, omuz omuza birlikte olmaktan ve bu geceyi birlikte idrak etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Allah hepimize sadece iyi günler göstersin. Dualarınız kabul olsun inşallah. Şimdiden bayramınızı kutlarım. Hepinizi kalbimin sıcaklığıyla kucaklıyorum" dedi.