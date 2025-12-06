Milaslı şehidin çocukları, Galatasaray'ın onur konuğu oldu

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Milaslı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın çocukları, Galatasaray- Samsunspor maçında Galatasaray'ın onur konuğu oldu.

Geçtiğimiz Kasım ayında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın oğulları Aras (10) ve Bartu (5), bugün oynanan Samsunspor karşılaşmasında Galatasaray'ın özel konuğu oldu. Şehit çocukları, maç öncesi düzenlenen seremoniye futbolcularla birlikte çıkarak unutulmaz anlar yaşadı.

Ailenin maça gitme isteğinin Galatasaray Kulübü'ne iletilmesinin ardından yapılan davet üzerine şehidin eşi ile 7 aylık, 5 ve 10 yaşındaki çocukları öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Aile, maç programı kapsamında İstanbul'da ağırlanırken, Galatasaray Kulübü tarafından maç günü boyunca çocukların keyifli zaman geçirmesi için özel program hazırlandı. Karşılaşma saatinde ise iki minik kardeş, Galatasaray ve Samsunspor futbolcularıyla birlikte seremoni alanına çıkarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Şehit ailesinin İstanbul'a ulaşım giderleri, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke tarafından karşılanarak ailenin güvenli bir şekilde İstanbul'a ulaşması sağlandı. Kaymakam Böke, bu organizasyonun çocuklara moral olması amacıyla desteklendiğini belirtti. Şehit Emrah Kuran'ın eşi kendilerini davet eden ve emeği geçen herkese çok teşekkür etti. - MUĞLA