Milas Anadolu Lisesi'nden Fesleğen İlkokulu'na kitap desteği

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı kapsamında yürütülen 'Okulun Kalbi Kütüphaneler Projesi' Eylem Planı doğrultusunda, kardeş okul belirlenmesi, kitap toplanması ve teslim edilmesi çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Milas Anadolu Lisesi, kardeş okul olarak belirlenen Fesleğen İlkokulu için kitap toplama faaliyeti düzenledi. Çalışma; Milas Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Gülmisal Yaşa Yıldız ile İngilizce Öğretmeni Nurunisa Salih Kavak öncülüğünde, gönüllü öğrencilerin katılımıyla hayata geçirildi.

Toplanan kitaplar, öğrenciler ve öğretmenler tarafından Fesleğen İlkokulu'na teslim edildi. Kitap bağışının yanı sıra, iki okulun öğrencileri birlikte kitap ayracı etkinliği gerçekleştirdi ve çeşitli oyunlar oynadı. Etkinlik sayesinde öğrenciler arasında sosyal etkileşim ve dayanışma ortamı oluştu.

Ziyaret sırasında Milas Anadolu Lisesi mezunu olan Fesleğen İlkokulu Okul Müdürü ve sınıf öğretmeni Abdullah Taş, konuk öğrencileri ve öğretmenleri ağırladı. Etkinliğin, öğrenciler arasında paylaşma kültürünü geliştirmeyi ve kitap sevgisini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen bu çalışma, proje hedefleri doğrultusunda öğrencilerin aktif katılımıyla tamamlanırken, iki okul arasında eğitsel ve sosyal bağların güçlenmesine katkı sağladı. - MUĞLA