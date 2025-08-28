Mide Fıtığı Ameliyatı Sonrası Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Mide Fıtığı Ameliyatı Sonrası Genç Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da mide fıtığı ameliyatı geçiren 33 yaşındaki güzellik uzmanı Çiğdem Bulut, ameliyatın ardından yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi, hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana'da Özel Altınkoza Hastanesi'nde mide fıtığı ameliyatı olduktan 9 gün sonra hayatını kaybeden güzellik uzmanı çalışanı genç kadın, toprağa verildi.

Irak'ta güzellik uzmanı merkezinde çalışan Çiğdem Bulut (33), bir yakınının taziyesi için bir süre önce memleketi Adana'ya geldi. Cenazede midesinden rahatsızlanınca gittiği Özel Altınkoza Hastanesi'nde doktor tarafından mide fıtığı teşhisi konuldu. Tedavi için ameliyat olmak isteyen Bulut, 15 Ağustos'ta muayene olduğu Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı. Hastanede 18 Ağustos'ta ameliyata alınan Bulut, 2 gün sonra taburcu edildi. Ameliyat sonrası kusma şikayetleri başlayan Bulut'un durumundan endişelenen yakınları, durumu operasyonu gerçekleştiren doktora anlattı. Doktorun kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini iddia eden yakınları, Bulut'un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos'ta ameliyat olduğu hastaneye götürdü. Burada daha da kötüleşen Bulut, yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildikten sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen Bulut, ameliyata alındı ancak dün saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün otopsinin ardından genç kadının cenazesi morgdan alındı. Kadının cenazesi Yüreğir ilçesine bağlı Yukarıçiçekli Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bulut'un yakınlarından biri "Ben onu sağlam bırakmıştım. O hastaneye gitme dedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Aile, hastane ve doktorun ihmali olduğunu öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hastane yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Komisyonda söz alan Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'Öcalan' ve 'Genel af' çıkışı

Arınç'tan komisyona damga vuran "Öcalan" ve "Genel af" çıkışı
Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli

Akaryakıta bir zam daha: Pompaya yansıyacağı gün de rakam da belli
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir kötü haber daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha! Ligdeki puanları -12 oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.