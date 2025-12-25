Haberler

MHP Sur teşkilatından Regaip Kandili ikramı

MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ve Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları İlçe Başkanı Serap Kaya, Regaip Kandili dolayısıyla Hz. Süleyman Camisi'nde vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin ile MHP Sur Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) İlçe Başkanı Serap Kaya, beraberlerindeki teşkilat üyeleriyle birlikte Regaip Kandili dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

MHP Sur teşkilatı, ilçede bulunan tarihi Hz. Süleyman Camisinde vatandaşlara kandil simidi, tulumba tatlısı ve limonata ikramında bulundu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, vatandaşlarla yakından ilgilenen MHP heyeti, Regaip Kandilinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurguladı. MHP Sur İlçe Başkanı Şakir Erdin, manevi bereketin mevsimi olan üç ayların müjdecisi Regaip Kandilinin tüm İslam alemine mübarek olmasını, hayırlı ve uğurlu olmasını dilekleri ile sözlerine başladı. Erdin, "Sahabeler şehri Diyarbakır'da, Hz. Süleyman Camisinde bulunmaktayız. Bu vesileyle Mevlid-i Şerifimizi okuttuk ve vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Diyarbakır'dan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin de kandilini tebrik ediyorum. Onun evladı olmaktan onur ve şeref duyuyoruz. Diyarbakır sizinle gurur duyuyor. Kandil münasebetiyle Hz. Süleyman Camisinde, sahabeler şehri Diyarbakır'da tatlı, pasta ve çeşitli yiyecekler ikram ettik. Yüce Allah yapılan tüm hayırları kabul etsin, bizlerin ve İslam alemindeki herkesin hayrını kabul eylesin" dedi.

Regaip Kandilinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ettiğini aktaran Erdin, "Türkiye Cumhuriyetine huzur, barış, mutluluk ve yardımlaşma duygularının hakim olduğu bir yeni yıl diliyoruz. Umudumuz, daha güzel ve daha iyi günler görmektir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
