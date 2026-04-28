MHP Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel Görevden Alındı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - MHP Muğla İl Başkanlığı, Ortaca İlçe Başkanı Elvan Yüksel'in görevden alındığını açıkladı. Yüksel'in yerine Yiğit Çakır atanırken, Dalaman İlçe Başkanlığı görevine ise Mustafa Yorulmaz getirildi.

MHP Muğla'da geçtiğimiz günlerde Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı'nın istifasının ardından ilçe yönetimi feshedilmişti. Partide yeni bir gelişme yaşandı.

Kaynak: ANKA