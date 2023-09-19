MHP Lideri Bahçeli'ye Aydın İnciri ikramı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ile MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Burak Pehlivan, Bahçeli'ye Aydın İnciri'ni ikram etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ile MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Burak Pehlivan, Bahçeli'ye Aydın İnciri'ni ikram etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Teşkilatı, 24 Eylül'de gerçekleştirilecek olan İl Kongresi'ne hazırlanırken, bir yandan da yaklaşan yerel seçim çalışmalarına hız kazandırdı. Kongrede tek aday olarak gösterilen mevcut İl Başkanı Haluk Alıcık, il genelinde "sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız" sloganıyla çalışmalarına devam ederken, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Burak Pehlivan ile birlikte Ankara'ya gitti. Bir dizi görüşmeler gerçekleştiren Alıcık ve Pehlivan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de makamında ziyaret etti. Ziyarette Alıcık ve Pehlivan, MHP Lideri Bahçeli'ye Aydın İnciri'ni ikram etti. Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Alıcık ve Pehlivan, Bahçeli'nin Aydın'a selam ileterek çalışmalarında başarı dilediğini ifade etti. - AYDIN