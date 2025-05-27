MHP Lideri Bahçeli, partililerle bir araya geldi

MHP Lideri Bahçeli, partililerle bir araya geldi
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı (MHP) Devlet Bahçeli, Ankara'da bir otelde partililerle bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı (MHP) Devlet Bahçeli, Ankara'da bir otelde partililerle bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, ziyaretin ardından Kızılcahamam'da Soğuksu Milli Parkı'nda bulunan bir otele geçti. Otelde partililerle görüşen Bahçeli, basın mensupları ile de sohbet etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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