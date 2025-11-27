MHP'li Baki Ersoy: Kadın Cinayetlerine Son Verme Mücadelesi Sürecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kadın cinayetlerinin son bulması için mücadelerini sürdüreceklerini söyleyerek, "Kadınlarımızın yaşam hakkını korumak devletin, toplumun ve hepimizin namus borcudur" dedi.

Ersoy açıklamasında, "Bir kadın cinayeti daha. Melikgazi ilçemiz Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde Ebru K. hunharca katledildi. Bir annenin, bir evladın, bir kadının daha hayatı elinden alındı. Kadına yönelik şiddet, artık toplumsal vicdanımızda kapanmaz yaralar açan bir terör eylemidir. Bu vahşetin her biri, kadınlarımızın yaşam hakkına yönelik sistematik bir saldırıdır. Daha önce TBMM'de kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi sunmuş; cezaların caydırıcılığının artırılması, koruyucu-önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi ve risk değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeleri talep etmiştik. Bugün bir kez daha görüyoruz ki bu konu ertelenemez, ötelenemez, hafife alınamaz. Ebru K.'nın acısı hepimizin acısıdır. Kadınlarımızın yaşam hakkını korumak devletin, toplumun ve hepimizin namus borcudur. Ebru K.'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Bu vahşetin son bulması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ