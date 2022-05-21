Mezitli Belediyesi Personelinden Sahil Temizliği - Haberler

Mezitli Belediyesi personeli, kendi aralarında örgütlenerek örnek bir gönüllü çalışmaya imza attı. Viranşehir sahilinde buluşan yüzlerce peronel, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte sahilde çöp ve taş temizliği yaptı.

Yaklaşık bir saat boyunca denize girenlerin şaşkın bakışları arasında sahil temizliği yapan belediye peroneli özel bir gün yaşamanın mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaştı. Sahillerde çöp, kalıntı ve atık temizliğinin yanı sıra rahatsızlık veren ot ve yosunları da temizleyen peronel, yüzlerce kilo çöp topladı.

Temizliğin yanında denize giren ve çevrede yaşayan vatandaşlarla da sohbet ederek yaşanılan sıkıntılarla ilgili fikir alışverişi yapan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaşadıkları alanların temiz tutulması konusunda en büyük görevin kendilerinin olması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların kullandıkları alanların temizlenmesi konusunda Mezitli Belediyesi'ne destek vermesinin bir alışkanlık olduğunu belirten Başkan Tarhan, bu kez belediye personelinin kendi aralarında örgütlenerek bir kampanya yapmış olmalarından duyduğı mutluluğu dile getirdi. Başkan Tarhan, sergiledikleri bu duyarlı tavır nedeniyle peroneline teşekkürlerini iletti.

Her platformda Mezitli'de yaşayanların çok farklı olduğunu dile getirdiğini kaydeden Tarhan, "Mezitli halkı her alanda olduğu gibi ortak kullanım alanlarını da temizlerken belediyesine destek vererek bir kez daha farkını ortaya koymaya devam ediyor. Her yaştan onlarca vatandaşımız, hafta sonunu sahillerini temizleyerek değerlendiriyor. Bu kez benim için de sürpriz bir şey oldu ve çalışanlarımız kendi aralarında örgütlenerek temizlik kampanyası yaptı ve beni de davet etti. Farklı birimlerde çalışan ve gün içerisinde çok fazla karşılaşma imkanı olmayan çalışanlarımız bir araya gelerek farklı bir gün geçirdiler. Hem bir arada sohbet ederek kaynaştılar hem de çevre konusunda örnek oldular. Hepsine tek tek teşekkür ederim" diye konuştu.

Mezitli Belediyesi'nin en büyük gücünün çalışanlarının özverisi, vatandaşlarının güveni ve desteği olduğuna vurgu yapan Tarhan, "Mezitli örnek bir kent. Çalışanıyla, yaşayanlarıyla çok büyük bir aile olduklarını her zaman gösteriyorlar. Vatandaşlarımız arasında sergilenen yardımlaşma, dayanışma ve kentine sahip çıkma özelliği artık uluslararası alanlarda da bilinir oldu. Gönüllü çalışmaları ile ödüller aldı, örnek gösterildi. Vatandaşımızın bu desteği belediyemize hem ekonomik hem de sosyal destek olarak dönüyor. Her vatandaş belediyesine ve başkanına güveniyor ve gücüne göre destek oluyor" dedi.