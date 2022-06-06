Mezitli Belediyesi'nden Çevre Gününde Sahil Temizliği ve Kompost Dağıtımı - Haberler

Mezitli Belediyesi tarafından 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sahil temizliği yapıldı. Temizlik kampanyasına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve üyeleri, Mersin Çevre Dostları Derneği Başkanı Sabahat Arslan ve üyeleri, belediye meclis üyeleri, bisiklet platformları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Çevre temizliği için gelen vatandaşlar sahillerin önceki yıllara göre daha temiz olduğunu görerek kısa sürede etkinliği tamamladı. Mezitli Belediyesi'nin Çevre Müdürlüğü'nden kiralaması sonrası sahillerin daha temiz olduğunu dile getiren vatandaşlar, belediye çalışanlarının özverisi ve duyarlılığına teşekkür etti.

"SAHİLLERİMİZİ KİRALAMA AMACIMIZ VATANDAŞIMIZIN DAHA TEMİZ VE İYİ ŞARTLARDA DENİZE GİRMESİNİ SAĞLAMAKTI"

Çevrenin temiz olmasında belediye çalışanlarının özverisinin ve vatandaşların duyarlılığının önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, "Sahillerimizi kiralama amacımız vatandaşımızın daha temiz ve iyi şartlarda denize girmesini sağlamaktı. Temizlik etkinliğimiz için gelen vatandaşlarımız da bunu görerek teşekkür ettiler. Burada çalışanlarımız büyük özveri gösteriyorlar ancak çalışanlarımız kadar vatandaşlarımızın da duyarlı olması ve kirletmek yerine çöplerini sahil boyunca yerleştirdiğimiz kovalara atmaları önemli. Ben sahillerimizi temiz tutan tüm vatandaşlarımıza ve etkinliğimize destek veren değerli çevre dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE TÜM VATANDAŞLARIMIZ ARASINDA YAYGIN HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Etkinliğe katılanlara bir de sürpriz yapan Başkan Tarhan Mezitli Belediyesi'nin öncülüğünde gönüllülerin de desteğiyle üretilen kompost hediye etti. Pazarlarda toplanan ve evsel atıkların, öğütülmüş ağaç dalları ile harmanlanarak işlemden geçmesi sonrası üretilen kompost hakkında bilgiler veren Başkan Tarhan, "Hem doğamızı çevremizi koruyoruz hem de toprağa son derece faydalı kompost haline getiriyoruz. Bunu da üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Arkadaşlarımız test ettiler kompost kullanılan ürünlerle kullanılmayan ürünler arasında çok büyük fark olduğunu gördük. Bunu önümüzdeki süreçte tüm vatandaşlarımız arasında yaygın hale getirmek istiyoruz" dedi.

ANKA / Yerel