Mezitli Belediyesi'nden 19 Mayıs Kutlaması - Haberler

Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü modacı Barbaros Şansal'ı gençlerle buluşturdu. Barbaros Şansal'ın kendi hazırladığı anlatımlı kartografiden oluşan 'Barbaros Şansal ile Bir Küçük Türkiye Hikayesi'nin Türkiye'deki ilk gösterisi yapıldı.

Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'daki gösteriye Mezitlililer yoğun ilgi gösterdi. Gösteride Barbaros Şansal, kendi yaşamında önemli yol ayrımlarının yer aldığı anılarını anlattı.

"BARIŞ VE ÖZGÜRLÜĞÜN ÜLKESİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Müzeyyen Senar, Yıldırım Mayruk gibi yaşamına dokunan isimleri renkli anlatımıyla sahneye taşıyan Şansal, sahnede bir Türkiye portresi de çizdi. Zaman zaman günümüz politikasına dair örnekler de veren Şansal, "Mustafa Kemal Atatürk ve onun kazanımlarının yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Hapis de yatsak, baskı altında da olsak Atatürk ve ilkelerini savunmaya devam edeceğiz" dedi. Şansal'a Berkant gitarıyla, Mine de söylediği şarkılarla eşlik etti.

Sahnede anlatımlarıyla yakın siyasi tarihimize ışık tutan Şansal'a çiçek vererek teşekkür eden Başkan Neşet Tarhan, Mezitli'nin barış ve özgürlük kenti olduğunu söyledi. Şansal'ın Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumla ilgili kendi penceresinden bakışını izlediklerini ifade eden Tarhan, "Korkmadan, yılmadan, ülkemizi aydınlığa kavuşturmak için çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti, barışın ve özgürlüğün ülkesi olmaya devam edecek. Barbaros Şansal, kendi yaşamından verdiği örneklerle bizlere yaşadığımız sıkıntıları en açık şekilde anlatmıştır. Sayın Şansal'a ve gecemize katılan tüm konuklara teşekkür ederiz" dedi.