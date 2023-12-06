Mezitli Belediyesi Gönüllü Çalışmalarıyla Örnek Gösteriliyor

Mezitli Belediyesi, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetlerle öne çıkıyor. Gönüllüler, deprem, sel gibi afet durumlarında hızlı ve etkili bir yardım ağı oluşturarak belediyenin çalışmalarına katkı sağlıyor. Mezitli'de gönüllülük hareketi, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirerek örnek bir model oluşturuyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, yaptığı gönüllü çalışmalarıyla örnek gösteriliyor. Özellikle toplumsal yardımlaşma ve dayanışma alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetlerle öne çıkan Mezitli gönüllüleri, yaptığı çalışmalarıyla takdir topluyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katılımıyla gerçekleşen faaliyetlerde deprem, sel ve benzeri afet durumlarında hızlı ve etkili bir yardım ağı oluşturan gönüllüler, belediyenin çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor. Mezitli gönüllüleri, sadece şehrin yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirerek örnek bir model oluşturuyor. Mezitli'ye ve belediyeye gönül vermiş tüm gönüllülere teşekkürlerini ileten Başkan Tarhan, 'Dünya Gönüllüler Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı. Gönüllülük çalışmalarının, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiğini ve ilçenin daha yaşanabilir ve sürdürülebilir olmasına katkı sağladığını vurgulayan Tarhan, "Kentimize, insanımıza ve belediyemize gönül vermiş tüm Mezitli Gönüllüleri'ne teşekkürlerimi sunuyor ve bu özel günlerini gönülden kutluyorum. Mezitli'de eşi benzeri olmayan bir 'gönüllülük ruhu' oluşturduğumuzu düşünüyorum. Gönüllülük çalışmalarımız, vatandaşlarımız arasında dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendiren, Mezitli'nin daha yaşanabilir ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayan önemli bir sosyal alandır. Mezitli gönüllüleri birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor. Gönüllü evleri, kompost üreten Mezitli'yi iyileştiriyoruz ekibi, gönüllü serası, aşevi, örgü evi, kafe kütüphane, hayvan hakları gönüllüleri, zabıta gönüllüleri, Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi, Mezitli Kent Konseyi gibi gönüllü gruplarımız hem kendi alanlarında gönüllülük faaliyetlerine katılmakta hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmaktadırlar. Gönüllülük hareketini Türkiye'de ve dünya genelinde toplumların birlikte daha güçlü bir şekilde ilerlemesi için önemli birer adım olarak görüyorum" dedi. - MERSİN