Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs'ta Gençleri Barbaros Şansal ile Buluşturacak - Haberler

Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü modacı Barbaros Şansal'ı özel bir gösteride gençlerle buluşturacak. Barbaros Şansal'ın kendi hazırladığı anlatımlı kartografiden oluşan "Barbaros Şansal ile Bir Küçük Türkiye Hikayesi" Hamburg'ta gerçekleştirdiği dünya prömiyerinin ardından Türkiye'deki ilk gösterisini Mezitli Belediyesi Amfitiyatro'da yapacak.

1960 yılından başlayarak ülkemizde yaşanan siyasi, toplumsal ve ekonomik dönemlerin öykülendirilerek moda gösterisi eşliğinde anlatıldığı gösteri, izleyicilerin de katılımıyla interaktif olarak gerçekleştirilecek.

"Gösteride konuklara, 1960 yılından yakın tarihimize kadar olan bir süreçte; anılar, coşkular, yaşanmışlıklar ve acıları anlatacağız. Yakın döneme birlikte tanıklık edeceğiz. Moda olacak, müzik olacak, mizah olacak" diyen Şansal, tüm sanatseverleri, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarını gösteriye beklediklerini söyledi.

Daha önce "Yıldırım Mayruk ile Adım Adım Cumhuriyet" defilesi kapsamında Barbaros Şansal ile Mersinlileri bir araya getirdiklerini hatırlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Artık kendisini de Mezitlili olarak gördüğümüz Sayın Barbaros Şansal yine Mersinlilerle muhteşem bir gösteride bir araya gelecek. 'Barbaros Şansal ile Bir Küçük Türkiye Hikayesi' ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının ilk ayağını başlatacağız. Amfi Tiyatromuz gelen konuklarımızın unutulmaz bir akşam yaşayacaklarına inanıyorum. Tüm Atatürk ve Cumhuriyet sevdalılarını 18 Mayıs Çarşamba 20.30'da 'Barbaros Şansal ile Bir Küçük Türkiye Hikayesi' gösterisine ve 19 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da 'Mezitli'de 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü ve Konserine' bekliyoruz" dedi.