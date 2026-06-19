Haberler

Diyarbakır'da ilginç boşanma: Kadının halay çekmesine erkek bağlama çalarak cevap verdi

Diyarbakır'da ilginç boşanma: Kadının halay çekmesine erkek bağlama çalarak cevap verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da kızlarının mezar taşına annenin isminin yazılması nedeniyle tartışan çift, 2 yıllık çekişmeli boşanma sürecinin ardından ayrıldı. Kadın adliye önünde halay çekerek kutlama yaparken, eski eşi bağlama çalarak karşılık verdi.

Diyarbakır'da kaybettikleri kızlarının mezar taşına annenin isminin yazılması nedeniyle aralarında problem oluşan çiftin 2 yıllık çekişmeli boşanma süreci salı günü tamamlandı. Kadın boşanmayı adliye önünde halay çekerek kutlarken, eski eşi bu duruma bağlama çalarak karşılık verdi.

Diyarbakır'da yaşayan Süleyman-Fatma Şahin çifti, yaklaşık 3 yıl önce kızlarını trafik kazasında kaybetti. Evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan Şahin çifti, kızlarının mezar taşının üzerine kimin isminin yazılacağı konusunda tartışma yaşadı. Mezar taşına 'Fatma Şahin'in kızına El Fatiha' yazdırılmasının ardından boşanma süreci de başlamış oldu. Yaklaşık 2 yıl süren çekişmeli boşanmanın ardından çift, geçtiğimiz salı günü 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen son duruşma ile boşandı. Duruşmanın ardından Fatma Şahin, boşanmasını adliye önüne getirdiği davul zurna ile halay çekerek kutladı. Fatma Şahin'in görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Süleyman Şahin de bağlama çalarak Fatma Şahin'e cevap verdi. Süleyman Şahin çektiği videoda, "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum. Her zamanki gibi efendice, beyefendice sanat yapıyorum. Envanterimde ne yazık ki davul ve zurna yok" dedi.

Mezar taşındaki isim boşanmalarına neden oldu

İHA muhabirine konuşan Süleyman Şahin, "Mezar taşına adını yazdı, aramız açıldı. Kızım vefat etti, baba adı yerine anne adını yazdı mezar taşına. Bir kızım daha var. Ayrıldık, çek git evine, hala şoktayım. 2 yıldır çekişmeli boşanma sürecimiz vardı. Kızıma araba çarptı. 10 Mart 2023'te kızım öldü. Mezarına kendi ismini yazdırıp, cenazeyi de yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Çınar ilçesine defnetti. Yapacak bir şey yok" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü

Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı

Sapıkların elinden böyle kurtardılar
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
Konya Belediyeciliği diye bir gerçek var! Başkan Uğur İbrahim Altay “Boom”u anlattı

Konya Büyükşehir'den tüm Türkiye'ye örnek olacak proje

Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

Boğazlarda yeni dönem! Kasaya milyonlarca dolar girecek
Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte operasyonun perde arkası

Silifke Belediyesi soruşturması nasıl başladı? İşte perde arkası
Balkona çay içmeye çıktı, karşısında dev yılanı görünce donakaldı

Çayı kapıp balkona çıktı, hayatının kabusunu yaşadı