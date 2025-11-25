Haberler

Metin & Kemal Kahraman, Ferfecir Albümünün 25. Yılı İçin Konser Verecek

Özgün müziğin önemli isimlerinden Metin & Kemal Kahraman kardeşler, Ferfecir albümünün 25. yılı dolayısıyla 6 Aralık 2025'te Diyarbakır'da konser verecek. Konserde Anadolu Quartet de sahne alacak ve fotoğraf sanatlarından oluşan bir dia gösterimi gerçekleştirilecek.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Özgün müziğin önemli isimlerinden Metin & Kemal Kahraman kardeşler, Ferfecir albümünün 25. yılı dolayısıyla 6 Aralık Cumartesi  Diyarbakır Çand Amed / Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde konser verecek.

Alevilik inancının sözlü geleneğini çağdaş müzikal formlarla buluşturan Metin & Kemal Kahraman, Diyarbakır'da dinleyicisiyle buluşacak. Ferfecir isimli albümün 25. yılına özel olarak düzenlenen konser 6 Aralık 2025 Cumartesi akşamı Diyarbakır Çand Amed / Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Bu özel gecede Metin & Kemal Kahraman'a, keman virtüözü Ahmet Tirgil yönetimindeki Anadolu Quartet de eşlik edecek.

Gecede Türkiye'nin seçkin fotoğraf sanatçılarının çalışmalarından oluşan dia gösterimi de yapılacak ve sahneye görsel derinlik katılacak. Program iki bölümden oluşacak; ilk bölümde "Ferfecir" albümünün parçaları icra edilirken, ikinci bölümde Metin & Kemal Kahraman'ın yıllar içinde klasikleşmiş eserleri seslendirilecek.

Konserin biletleri Biletinial, Bubilet ve Biletix üzerinden; ayrıca Canon Baskı Merkezi, Kastal Cafe, Gabo Kitchen ve Mekan Beyrut'tan temin edilebilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel
