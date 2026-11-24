Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, zamanla İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Adana, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu: Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere yurt genelinde hissedilir derecede azalması beklenmektedir.

Rüzgar: Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla Marmara ve yurdun kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 8

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Kaynak: İhlas Haber Ajansı