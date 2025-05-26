Meteoroloji Uyardı, Düzceliler Yağmura Hazırlıksız Yakalandı

Meteoroloji Uyardı, Düzceliler Yağmura Hazırlıksız Yakalandı
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Düzce'de aniden bastıran sağanak yağış, Meteoroloji'nin uyarısına rağmen vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Güneşin etkisiyle dışarı çıkan Düzceliler, aniden başlayan yağmurda şemsiyeleriyle ya da kartonlarla korunmaya çalıştı.

Meteoroloji uyardı, yine de hazırlıksız yakalandılar

Düzce bir anda bastıran yağış etkili oldu

DÜZCE - Meteorolojinin uyarısına rağmen güneşe aldanan Düzceliler yağmura hazırlıksız yakalandı.

Düzce Valiliği Meteoroloji'nin uyarısını paylaşarak vatandaşları sağanak yağışa karşı uyardı. Düzce'de de belli aralıklarla hem güneş kendini gösterirken hem de yağış etkili oldu. Meteorolojinin uyarısına rağmen güneşe aldanan Düzceliler, yağmura hazırlıksız yakalanarak ıslandı. Bazıları yağan yağmurda şemsiyelerini açarken, güneşin sıcak yüzünü gören bazıları ise ellerinde taşıdıkları kartonlarla yağmurdan korunmaya çalıştı. Islanmak istemeyenler ise yağmurun dinmesini bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL - Yerel
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