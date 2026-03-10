Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağış beklenmediğini, kuzey ve iç kesimlerde buzlanma ile don olayları olabileceğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12
İstanbul: Az bulutlu ve açık 15
İzmir: Az bulutlu ve açık 19
Adana: Az bulutlu ve açık 20
Antalya: Az bulutlu ve açık 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 10
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14 - İSTANBUL