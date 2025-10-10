Meteoroloji'den Hava Durumu Tahminleri: Sağanak Yağış ve Sıcaklık Değişimleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava beklerken, Batı Karadeniz ile bazı kıyı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağını duyurdu. Hava sıcaklıklarının doğuda 4-6 derece azalması, batıda ise 3-5 derece artması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 16
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25