Meteoroloji'den Hava Durumu Tahminleri: Sağanak Yağış ve Sıcaklık Değişimleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava beklerken, Batı Karadeniz ile bazı kıyı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağını duyurdu. Hava sıcaklıklarının doğuda 4-6 derece azalması, batıda ise 3-5 derece artması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batıda 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 16

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25 - İSTANBUL

