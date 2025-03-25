Meteoroloji'den Hava Durumu Tahmini: Sağanak Yağışlar ve Soğuk Hava Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağışlar beklediğini açıkladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 19
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16
Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu 9
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23 - İSTANBUL